Meer mensen gebruiken regelmatig cannabis

Het aantal mensen dat dagelijks of bijna dagelijks cannabis gebruikt in Nederland is in 2018 toegenomen met zo’n bijna 60 procent ten opzichte van 2017. In dat jaar gebruikte zo’n 140.000 mensen regelmatig, in 2018 gaat het om 220.000. Dat blijkt uit de jaarlijkse Nationale Drug Monitor van het Timbos-instituut en het WODC, het centrum dat onderzoek doet voor het ministerie van Justitie.

Bijna een kwart van de volwassenen in Nederland heeft ooit cannabis gebruikt. Bijna de helft van de twintigers heeft ervaring met deze softdrug.

Harddrugs als cocaïne, ecstasy en amfetamine zijn een stuk minder populair onder Nederlanders dan cannabis, maar het gebruik ligt in ons land toch boven het Europese gemiddelde. Cocaïne is vooral in trek bij mensen tussen de 25 en 29 jaar in steden. Over het algemeen zijn het hoogopgeleiden.

Het aandeel overmatige drinkers liep tussen 2014 en 2018 terug van 9,9 procent naar 8,2 procent. Mannen die meer dan 21 glazen per week en vrouwen die 14 glazen per week drinken, vallen in die categorie. Ook roken steeds minder volwassenen. In 2018 rookte 22,4 procent, in 2014 was dat nog 25,7 procent.