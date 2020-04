Meer mensen doen mee aan kikkerdriltelling

Dit jaar hebben zo’n 600 mensen gegevens aangeleverd voor de jaarlijkse landelijke kikkerdriltelling. „Er telden zo’n 300 mensen in hun eigen tuin en zo’n 300 in natuurgebieden”, zegt een woordvoerder van kennisorganisatie RAVON. „Vorig jaar telden er 400 mensen in hun tuin en natuurgebieden samen.”

In totaal zijn er zo’n 10.000 eiklompen geteld, wat betekent dat er zo’n 20.000 kikkers in de tuinen en natuurgebieden dichtbij steden zitten. „Dit is natuurlijk een steekproef, dus als je alles in Nederland zou tellen kom je waarschijnlijk op ongeveer 100.000 eiklompen uit. Dat laat zien dat het goed gaat met de kikkers. De tellingen zijn voornamelijk in tuinen dichtbij steden gedaan.”

De afgelopen twee weken konden mensen meedoen met de telling. „We zijn blij met elke waarneming, dan kunnen wij weer meer kennis vergaren. De telling wordt steeds bekender en komt nu in een goede tijd omdat iedereen thuiszit.”