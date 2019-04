Meer mensen bereid om mantelzorg te verlenen

Mensen zijn steeds vaker bereid mantelzorg te verlenen aan een naaste. 72 procent van de mensen zegt eventueel te willen zorgen voor een familielid wanneer dit nodig is. In 2013 was dat nog 50 procent. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag samen met MantelzorgNL.

Wel vinden ouders en hun kinderen het lastig om over mantelzorg te praten. 78 procent van de volwassen kinderen heeft nog niet met hun ouders besproken hoe ze de zorg gaan regelen als ze hulpbehoevend worden. Ze hebben er nog niet over nagedacht of zien de noodzaak niet om dit vooraf te bespreken. Ongeveer 80 procent van de ondervraagde ouders wil hun kinderen niet opzadelen met een gesprek over mantelzorg.

Voor het onderzoek werden 24.730 leden van het EenVandaag Opiniepanel ondervraagd.