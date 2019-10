Meer meldingen ‘woonfraude’ in Amsterdam

Amsterdam heeft in de eerste helft van dit jaar voor ruim 2,1 miljoen euro aan boetes uitgedeeld voor zogeheten woonfraude, zoals illegale toeristische verhuur en illegale onderverhuur. Het aantal meldingen van Amsterdammers die vermoeden dat er iets niet pluis is, steeg naar 1625. In dezelfde periode vorig jaar ontving het zogeheten Meldpunt Zoeklicht nog 1394 meldingen.

De meeste meldingen gingen over toeristische verhuur (711), illegale onderverhuur (391) en meldingen over vermoedens van illegale kamerverhuur (236). De cijfers over kamerverhuur zijn opvallend, omdat het aantal bijna is verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder (127).

In totaal werden 183 boetes uitgedeeld. Het aantal boetes voor vakantiehuur is iets afgenomen. Amsterdammers die hun woning aan toeristen verhuren, moeten dit melden aan de gemeente. Wie zich niet meldt, kan een boete van 6000 euro krijgen. Deze boete kan oplopen tot 20.500 euro. In totaal werden hiervoor 23 boetes uitgedeeld, terwijl dat er in de eerste helft van vorig jaar 27 waren.

Bij de handhaving van de meldplicht van toeristische verhuur bleek het onderzoeken van verdachte adressen zeer arbeidsintensief. Adressen moesten meerdere keren bezocht worden om zeker te zijn van verhuur. Toezichthouders kregen daarnaast steeds moeilijker toegang tot woningen. Amsterdam gaat nu naar een methode waarbij sprake is van digitaal toezicht.

De resultaten tegen woonfraude zijn voor het stadsbestuur „reden de komende periode onverminderd in te zetten op de handhaving van illegale toeristische verhuur, illegale kamerverhuur en andere vormen van woonfraude”, schrijft wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen).