Meer meldingen van verkrachting, aangiftes blijven achter

Bij de politie groeit de laatste jaren het aantal meldingen van verkrachting. Maar het aantal aangiften stijgt niet even hard mee. Ook blijft het aantal rechtszaken en veroordelingen van daders min of meer gelijk. Dat schrijven Trouw en De Groene Amsterdammer op basis van cijfers die het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor hen analyseerde.

In 2013 stapten 1245 slachtoffers van verkrachting naar de politie. Vorig jaar waren dat 2000 meldingen, een toename van 60 procent. Maar een melding wordt in veel gevallen niet omgezet in een aangifte. In 2015 mondde net niet de helft van het aantal meldingen uit in aangifte. Vorig jaar was dat 38 procent.

Een kleine 60 procent van de verkrachtingsdossiers wordt niet verder in behandeling genomen, veelal vanwege een gebrek aan bewijs. En ongeveer een op de vijf aangiften leidt tot een veroordeling. Beide percentages zijn volgens De Groene en Trouw al jaren ongeveer hetzelfde.