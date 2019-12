Meer meldingen over dierverwaarlozingen bij veehouders

Het aantal meldingen van dierverwaarlozing bij veehouders is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen tot bijna 2750 vergeleken met het voorgaande jaar. De meeste meldingen kwamen binnen tijdens de zomermaanden en gingen over dieren in de wei zonder water en/of beschutting, maakte de NVWA bekend.

Na een „interne beoordeling” is een derde van de meldingen nader onderzocht. Bij bijna vier op de tien uitgevoerde inspecties is een overtreding vastgesteld. Het ging vooral om (zieke) kalveren, runderen en varkens die niet goed werden verzorgd. Ook kregen ze niet op tijd water en eten en was er sprake van onhygiënische huisvesting.

De NVWA stelt ook vast dat „notoire overtreders” hardleers zijn. Bij de meeste herinspecties bij deze „risicobedrijven” worden nog steeds overtredingen vastgesteld. In het afgelopen jaar zijn bij deze veehouders onder meer 18 schriftelijke waarschuwingen gegeven, 10 boetes en 34 processen-verbaal. Ook zijn 12 keer dieren weggehaald.