Meer loon voor personeel gehandicaptenzorg

Medewerkers in de gehandicaptenzorg krijgen er 4,7 procent meer loon bij. Ook komt er een ruime vergoeding voor de niet ontvangen onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens de vakantie. Dat staat in de nieuwe cao die door de vakbonden en werkgevers is afgesproken voor de 158.000 medewerkers.

De cao loopt de komende 27 maanden, tot eind maart 2019.

Vakbond CNV Zorg & Welzijn laat weten tevreden te zijn met de afspraken. Maar, laat de vakbond weten, behalve afspraken over geld zijn er ook heel andere zaken die bepalen of je met plezier naar je werk gaat. „Bijvoorbeeld of je kunt meebeslissen welke zorg een bewoner nodig heeft, hoe je je werkdruk verlaagt, welke werktijden het best passen voor jou of je collega’s, hoe je veiliger kunt werken en hoe je jezelf kunt ontwikkelen.”

De bond laat weten de komende tijd met een aantal instellingen aan de slag te gaan om medewerkers de regie over hun werk terug te geven.