Meer kleinere motorclubs met andere vormen

Het aantal kleinere criminele motorclubs in Nederland groeit, terwijl politie en justitie er juist vol op inzetten om de grote clubs te verbieden. Concrete cijfers heeft de politie nog niet over de zogeheten Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), maar een woordvoerder bevestigt een bericht in BN/De Stem dat er meer kleine clubs zijn die onder de radar proberen te blijven.

Het gerechtshof in Arnhem verbood in december motorclub Bandidos en eerder werd ook Satudarah verboden. Het verzoek om ook No Surrender en de Hells Angels te verbieden moet nog worden behandeld.

Volgens de politiewoordvoerder is „het intimiderende gedrag met colors en hesjes” van OMG’s door de maatregelen „enorm afgenomen”.

De nieuwe, kleinere motorclubs zouden andere omgangsvormen hebben. Zo oordeelde het hof dat leden van Bandidos die de club wilden verlaten te maken kregen met geweld en dreiging. „Die clubs hadden een vast verband, je kwam er niet meer uit. De jonge clubs zijn diverser, leden komen en gaan”, zegt de politiewoordvoerder.

Politie en justitie komen over circa twee maanden met landelijke cijfers over de OMG’s.