Meer kinderen naar de opvang

Steeds meer kinderen gaan naar de opvang. De Belastingdienst keerde vorig jaar voor 823.000 kinderen kinderopvangtoeslag uit. Dat waren er 59.000 meer dan in 2015, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag.

De stijging wordt deels verklaard doordat peuterspeelzalen zijn omgevormd naar kinderopvanglocaties. Het aantal nadert het topjaar 2011 toen ruim 835.000 kinderen naar een kinderdagverblijf, gastouder of buitenschoolse opvang gingen.

Vorig jaar ontvingen zo’n 542.000 ouders een toeslag voor de opvang. Dat zijn er 42.000 meer dan een jaar eerder. Sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 is het aantal ontvangers niet zo hoog geweest. Gemiddeld ontvingen zij 3760 euro, 340 euro meer dan in 2015.