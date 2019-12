Meer kinderen groeien op in eenoudergezin

Een toenemend aantal kinderen groeit op in een eenoudergezin. In 2019 betrof het bijna een op de zes kinderen, bleek maandag uit de publicatie van de Jeugdmonitor.

In de Jeugdmonitor belicht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de samenstelling van huishoudens.

Begin 2019 telde Nederland bijna 3,4 miljoen kinderen tot 18 jaar. Van hen er woonden 538.000 in een eenouderhuishouden, bijvoorbeeld doordat ouders uit elkaar zijn gegaan, een ouder is overleden of de ouders nooit hebben samengewoond. Het merendeel staat ingeschreven op het adres van de moeder (89 procent).

Stedelijk gebied

Sinds 1999 steeg het aandeel kinderen in een eenoudergezin van 11 naar 16 procent. Begin dit jaar was het grootste aandeel kinderen in een eenouderhuishouden te vinden in Heerlen en Rotterdam, 29 procent van alle kinderen in die gemeenten. Ook in Capelle aan den IJssel en Amsterdam was dit aandeel relatief groot.

Staphorst en Urk kenden met 4 procent het kleinste aandeel minderjarigen in een eenouderhuishouden. Over het algemeen is het aandeel kinderen in een eenouderhuisgezin in niet-stedelijke gebieden kleiner.

