Meer inschrijvingen hbo-studie gezondheidszorg

De animo voor een hbo-opleiding op het gebied van gezondheidszorg is flink toegenomen. In het studiejaar 2019-2020 hebben ruim 14.600 eerstejaars zich aangemeld voor zo’n studie, een groei van 6 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat maakte de Vereniging Hogescholen donderdag bekend.

Vooral het aantal inschrijvingen voor de opleiding tot verpleegkundige (plus 12,3 procent) liet een sterke groei zien. „Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de koepelorganisatie.

Ook de belangstelling voor de opleiding tot leraar in het basisonderwijs nam toe. In totaal hebben zich bijna 7000 nieuwe studenten voor de pabo aangemeld, 7,4 procent meer dan vorig jaar. De tweedegraads lerarenopleidingen (voortgezet onderwijs) lieten echter een afname van bijna 12 procent zien.

Het totaal aantal inschrijvingen voor hbo-opleidingen nam licht toe met 0,3 procent tot ruim 134.700. Opvallend is dat het aantal aanmeldingen voor de associate degree (tweejarige hbo-opleiding) opnieuw toenam, met ruim een vijfde (bijna 22 procent). „Dit is voor het derde jaar op rij een forse groei. Het bevestigt dat de belangstelling voor deze opleiding onder werkenden en mbo-4 studenten steeds meer toeneemt en dat we daarmee voldoen aan een belangrijke vraag op de arbeidsmarkt”, aldus Limmen.