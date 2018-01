„Meer info nodig over wijkverpleging”

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten mensen die wijkverpleging nodig hebben veel beter informeren over de opties die ze hebben. Dat zegt de Patiëntenfederatie in aanloop naar een debat in de Tweede Kamer.

Veel mensen weten helemaal niet dat zij zelf de zorg en ondersteuning kunnen kiezen, zegt de organisatie. Ook dat ze de zorgaanbieder mogen kiezen die het beste tegemoetkomt aan hun behoefte, is niet erg bekend, aldus de federatie.

Verder moet er haast worden gemaakt met de invoering van een ‘kwaliteitskader’ voor de wijkverpleging. „Dan kunnen mensen tenminste zien hoe goed hun zorgaanbieder is.” Voorts moeten de verpleegkundigen goed met de patiënten doorspreken welke zorg aan de orde is. „Het komt nog te vaak voor dat mensen zomaar de wijkverpleging in rollen, zonder dat met hen duidelijke afspraken zijn gemaakt. ”