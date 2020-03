Meer ic-bedden in ziekenhuizen Noord-Holland en Flevoland

Een groep ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland gaat gezamenlijk het aantal intensivecarebedden uitbreiden. Een woordvoerder van het Amsterdam UMC zegt dat die uitbreiding nodig is om tegemoet te komen aan de voorziene vraag aan ic-capaciteit voor coronapatiënten in de komende dagen.

„Op dit moment worden in de groep samenwerkende ziekenhuizen in totaal 130 ic-bedden door coronapatiënten bezet gehouden”, zegt de woordvoerder. „Het begint behoorlijk vol te lopen.” Over het aantal bedden dat er bij komt, kon hij nog niets zeggen.

Om voldoende medewerkers te hebben voor het extra aantal ic-plaatsen worden zorgmedewerkers vanaf dit weekend bijgeschoold en getraind. „Het betreft onder meer verpleegkundigen die nu niet op de ic werken en medisch specialisten in opleiding.”

Om voldoende capaciteit voor coronapatiënten vrij te maken, stellen de ziekenhuizen de niet-spoedeisende zorg voorlopig uit. Medische behandelingen waarvoor onmiddellijke behandeling wel noodzakelijk is, zoals acute traumachirurgie, beroertes of hartinfarcten, gaan gewoon door.