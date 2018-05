Meer hulpvragen SchuldHulpMaatje dankzij nieuwe aanpak

Een nieuwe methode van vroegsignalering voor mensen met financiële problemen van SchuldHulpMaatje blijkt effectief. Het aantal mensen dat hulp zocht bij het initiatief van Nederlandse kerken is in het afgelopen jaar anderhalf keer zo groot geworden.

Dat blijkt uit het jaaroverzicht van 2017 dat SchuldHulpMaatje maandag presenteerde.

Het gaat goed met de Nederlandse economie, en toch neemt de schuldenproblematiek niet af. Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft te maken met schulden en de groep mensen die langdurig in armoede verkeert heeft het zwaar, aldus SchuldHulpMaatje.

Een belangrijke sleutel bij het vinden en helpen van mensen met dreigende schulden is samenwerken, stelt SchuldHulpMaatje. Het ontwikkelde daarom met de gemeenten Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden in 2017 een methode van vroegsignalering. Door middel van data-analyse kan per postcodegebied worden vastgesteld hoe hoog het risico op schulden is. Vervolgens worden de huishoudens in risicogebieden met gerichte onlinecampagnes bewust gemaakt van hun financiële situatie en gemotiveerd om daar tijdig iets aan te doen.

Die inzet lijkt volgens het jaaroverzicht te werken. Het aantal mensen dat in 2017 hulp zocht bij SchuldHulpMaatje is anderhalf keer zo groot geworden. Bij ruim driekwart van die hulpvragen was er nog geen sprake van schuldhulpverlening. „Dat zijn hoopgevende resultaten, aangezien schuldenpreventie de samenleving jaarlijks handenvol geld bespaart”, aldus het initiatief.

SchuldHulpMaatje werd in 2010 opgericht door meerdere kerken. Jaarlijks krijgen meer dan 8000 mensen hulp van 1800 gecertificeerde vrijwillige schuldhulpmaatjes.