Meer hulpvragen over huiselijk geweld bij instantie Fier, ChristenUnie vraagt kabinetsreactie

Het kennis- en behandelcentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties Fier kreeg in de periode van de strenge coronamaatregelen dubbel zoveel digitale hulpvragen binnen over kindermishandeling en seksuele uitbuiting dan anders.

Dat blijkt uit eigen onderzoek dat de instantie donderdag naar buiten bracht. De ChristenUnie reageert bezorgd en heeft het kabinet om een reactie gevraagd.

Het aantal slachtoffers dat op de chat van Fier kwam voor kindermishandeling steeg van 470 in de periode januari/februari naar 851in maart/april. Het aantal slachtoffers van seksueel geweld steeg gedurende de lockdown van 557 naar 728. Online seksueel geweld en seksuele uitbuiting ver(drie)dubbelden zelfs: van 27 naar 76 en van 27 naar 59. Bij partnergeweld zagen de onderzoekers een lichte afname: van 258 naar 250.

„Een verklaring voor de toename zou kunnen zijn dat zowel de reguliere hulpverlening als meldende instanties tijdens corona meer op afstand zijn komen te staan. Slachtoffers konden daar daardoor niet meer terecht én er kon geen melding over hen kon worden gemaakt. Daarnaast kan de lockdown en de sociale isolatie die daarop volgde tot gevolg hebben gehad dat slachtoffers meer tijd hadden om te piekeren over hun traumatische ervaringen, waardoor ze er nu graag met iemand over wilden praten. Chat met Fier was voor deze slachtoffers nog één van de weinige mogelijkheden om hulp te krijgen”, aldus woordvoerder Johannes Dijksta van Fier. Hij benadrukt dat de cijfers ook tot uitdrukking kunnen brengen dat het geweld in de samenleving tijdens corona echt is toegenomen.

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de forse stijging van het aantal meldingen van slachtoffers van kindermishandeling en seksueel geweld. „Bij de traditionele instanties leek het aantal meldingen in de coronaperiode niet te zijn toegenomen, maar nu worden we geconfronteerd met deze cijfers”, zegt Kamerlid Stieneke van der Graaf. Met name het gegeven dat het aantal kinderen dat zich in een acute onveilige situatie bevond, lijkt te zijn toegenomen, baart haar zorgen.

Woensdag vroeg Van der Graaf justitieminister Grapperhaus en staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) om lessen te trekken uit de afgelopen periode om zo de hulpverlening te verbeteren en de meldingsbereidheid onder slachtoffers van geweld te vergroten.

Ook wil ze weten wat de bewindslieden doen om kwetsbare kinderen bij een mogelijke tweede coronagolf niet uit het oog te verliezen.