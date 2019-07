Meer honden vergiftigd door nieuw muizengif

Het aantal huisdieren dat is vergiftigd door een nieuw soort ratten- en muizengif is vorig jaar fors gestegen. Het gaat om 35 meldingen tegen slechts 3 in het voorgaande jaar, waarbij vooral honden een vergiftiging opliepen. Dat staat in het jaarverslag van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), dat onderdeel is van het UMC Utrecht.

Het gaat om gif op basis van de stof alfachloralose. In Nederland wordt het nog maar kort als bestrijdingsmiddel gebruikt. Het middel zorgt ervoor dat knaagdieren snel in een diepe slaap vallen en vervolgens overlijden door onderkoeling. De traditionele ratten- en muizengiffen, op basis van bloedverdunners, zijn niet meer toegestaan voor particulier gebruik.