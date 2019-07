Meer hittestress bij het publiek dan bij de pinguïns in de dierentuin

Wie veronderstelt dat het gros van de dierentuinbewoners met deze temperaturen amechtig hijgend onder een boom ligt en verzorgers het vuur uit de sloffen rennen om ze af te koelen, heeft het mis. „Onze bezoekers hebben meer last van de hitte.”

Onder voorzichtige belangstelling van nieuwsgierige dierentuinfanaten kregen de giraffe, de mandrils en de ijsberen van Ouwehands Dierenpark in Rhenen woensdag hun maaltijd verpakt in ijs aangeboden. Ook ter verkoeling, maar meer nog als afleiding. De dieren moeten zo meer moeite doen om hun voedsel te ‘veroveren’. In de natuur krijgen ze het ook niet opgediend.

Rustiger aan

Een hitteplan heeft de Rhenense dierentuin niet, althans niet voor de levende have. Pieter Hendriks, assistent-manager van de afdeling zoölogie van Ouwehands Dierenpark: „Je ziet wel dat ook de dieren het nu wat rustiger aan doen. Ze zijn wat vaker in of bij het water, bewegen wat minder en vertoeven wat meer in de schaduw. Wij zorgen voor voldoende vers water.

De dieren die we het meest in de gaten moeten houden zijn opmerkelijk genoeg de vissen in ons aquarium. Door de hitte warmt het water sneller op. We ventileren daar nu en door de aanwezige vloerwarmingsbuizen laten we koud water lopen om de ruimte af te koelen.”

IJsberen

Maar de pinguïns dan, of de ijsberen? Bij uitstek dieren die zich in hun natuurlijk habitat vermaken met ijs en sneeuw. „Onze pinguïns komen uit de subtropen, dus die zijn dit gewend. De ijsberen gaan wat vaker in bad of kuieren naar het binnenverblijf, waar het dankzij de betonnen wanden een stuk koeler is.”

Woensdag werden ze voorzien van ingevroren vis en groenten. En daar werd naar hartenlust aan geknaagd. Hoewel ook die ijspret snel voorbij was. Door de hitte smolten de koele lekkernijen als sneeuw voor de zon.

Ook bij de olifanten is er geen hoogspanning. Hendriks: „Die gaan iedere ochtend onder de douche, maar dat is onderdeel van hun verzorging. Met deze temperaturen nemen ze overdag een modderbad of wapperen wat vaker met hun horen. Daarmee raken ze hun warmte kwijt.”

De wolven zijn duidelijk minder actief. Ze spelen wat vaker bij de waterval of doen een dutje onder de bomen. Deze roofdieren ‘zweten’ via hun voetzolen en tong.

Flink druk

De hittegolf drukt ook de bezoekersaantallen in de dierentuinen. Normaal gesproken rinkelen de kassa’s bij de dierentuinen en attractieparken tijdens de zomervakantie. Bij temperaturen boven de 30 graden Celsius zoeken mensen massaal verkoeling bij het water.

„Toch was het dinsdag flink druk”, zegt de assistent-manager met lichte verbazing. Woensdag was het echter een stuk rustiger.