Meer hinder en zorgen door Eindhoven Airport

Steeds meer omwonenden van Eindhoven Airport zeggen dat ze ernstige hinder ervaren. Ook zijn hun zorgen over gezondheidsklachten door geluid of luchtverontreiniging sinds 2012 toegenomen. Dat komt naar voren uit onderzoek door de GGD. Het is de vierde keer dat zo’n onderzoek is gehouden.

Zo’n 15 procent van de bewoners van tien gemeenten in de regio ervaart ernstige geluidhinder, aldus de enquête waarvan de eerste resultaten donderdagavond in Eindhoven zijn gepresenteerd. In 2012 was dat bijna de helft minder.

Van de mensen die dicht bij het vliegveld wonen, klaagt zelfs bijna de helft (46 procent) over het lawaai. In de zone direct rond Eindhoven Airport ligt een kwart van de bewoners ook geregeld wakker van de herrie. Een groot deel van de direct omwonenden maakt zich bovendien ernstig zorgen over hun gezondheid als gevolg van het geluid (49 procent) en de luchtverontreiniging (45 procent).

De enquête werd in december en januari herhaald op verzoek van voormalig staatssecretaris Pieter van Geel. Hij werkt aan een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) over de toekomst van de luchthaven. Meer dan 2700 mensen vulden de vragenlijst in. In april wil hij zijn advies aanbieden aan de minister.

Eindhoven Airport zit tegen de grenzen van de groei aan. In 2020 bereikt het vliegveld het maximaal toegestane aantal vluchten (43.000 per jaar). Voor het eind van 2019 moet een beslissing worden genomen over de toekomst van de grootste regionale luchthaven van Nederland. Van Geel streeft naar een advies met maximaal draagvlak in de regio.

De eerste resultaten van het GGD-onderzoek zijn volgens Van Geel in lijn met zijn verwachting. Het vliegverkeer vanaf Eindhoven is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de hinder neemt daarom ook toe, reageerde hij.