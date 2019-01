Meer handtekeningen voor actiecomité XS4ALL

Het actiecomité ‘XS4ALL moet blijven’ heeft in enkele dagen tijd naar eigen zeggen nog eens 2000 handtekeningen verzameld van abonnees die boos zijn dat het merk verdwijnt. Daarmee is de petitie daartegen nu bijna 47.000 keer ondertekend.

Afgelopen vrijdag meldde KPN dat het bedrijf vasthoudt aan het voornemen om de merknaam XS4ALL op te heffen. Dit ondanks protest van klanten.

Volgens de actievoerders heeft „de weigering van KPN om serieus in gesprek te gaan over het behoud van XS4ALL bij veel klanten kwaad bloed gezet”. Ze waarschuwen KPN dat het bedrijf veel klanten kan verliezen als ze vasthouden aan hun plannen.

Maandagavond komt het comité bijeen in de Waag in Amsterdam om over XS4ALL te praten. Deze zal in een livestream te bekijken zijn.