Meer GGZ-klinieken dreigen met patiëntenstop

In navolging van twee GGZ-instellingen in Zeeland en Friesland, overwegen nog zeker drie andere aanbieders van geestelijke gezondheidszorg een patiëntenstop. Zij krijgen onvoldoende geld van zorgverzekeraars om alle patiënten te kunnen behandelen. Daarnaast voeren nog eens minimaal tien instellingen „stevige onderhandeling” met verzekeraars over nieuwe contractsafpraken, maakte koepelorganisatie GGZ Nederland dinsdag bekend.

„Wij weten dat er bij de zorgverzekeraars nog voldoende geld is voor behandelingen in de GGZ. Wat wij zien, is dat zorgverzekeraars het beschikbare geld onvoldoende inzetten om tot verhoging van budgetafspraken te komen. Daardoor kan een instelling gedwongen worden een behandelstop voor een bepaalde zorgverzekeraar af te kondigen of lopen de wachttijden op”, waarschuwt de brancheorganisatie.

De Zeeuwse GGZ-aanbieder Emergis en GGZ Friesland waarschuwden onlangs dat er geen patiënten van een aantal verzekeraars meer aangenomen konden worden omdat het geld op was. Bij Emergis is dit inmiddels van de baan, na bemoeienis van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).