Meer GGD’en vragen bron- en contactonderzoek zelf te doen

Mensen die positief zijn getest op het coronavirus krijgen in meer regio’s het verzoek om hun contacten hiervan zelf op de hoogte te brengen. Volgens koepelorganisatie GGD GHOR kunnen de GGD’en hiermee worden ontlast. Het gaat om de regio’s Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Twente. Haaglanden stapte eerder al over naar het zogenoemde risicogestuurde onderzoek.

„Het bron- en contactonderzoek is een intensieve klus. Zo spelen we tijd en capaciteit vrij om per dag meer besmette personen te kunnen bereiken en zicht te kunnen houden op clusters. Het resultaat blijft gelijk: het zo snel mogelijk vinden en informeren van mensen die mogelijk het virus kunnen verspreiden. Het gebeurt ook alleen maar met mensen waarbij het verantwoord is. Dus niet in het geval van clusters of kwetsbare mensen”, aldus een woordvoerster van de GGD. „Het kan ook zijn dat het aantal regio’s nog wordt uitgebreid.”

Volgens de koepelorganisatie was het plan om eind deze maand 1500 bron- en contactonderzoeken te doen, maar afgelopen week werden al 2000 besmettingen geteld, waarbij allemaal bron- en contactonderzoek moet worden uitgevoerd. „Dus blijven de GGD’en werken aan nieuwe en efficiëntere manieren om de doelen van bron- en contactonderzoek te blijven behalen”.