Meer gemeenten tellen opnieuw na klachten

Zeker negen gemeenten, waaronder Amersfoort en Bergen op Zoom, tellen alle stemmen die zijn uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw. Bergen op Zoom begint vrijdagmiddag al opnieuw, Amersfoort hertelt maandag, maakten de burgemeesters vrijdag bekend.

In Bergen op Zoom zagen twee kandidaten, van de PvdA en van de lokale Lijst Linssen, tot hun verbazing dat ze volgens de officiële uitslag geen stemmen hadden gekregen, terwijl ze op zichzelf hadden gestemd en ook de stem van hun partners hadden gekregen. Volgens de voorlopige uitslag is de lokale GBWP de grootste partij met tien zetels, gevolgd door VVD met 5 en Lijst Linssen met 4 zetels.

In Amersfoort maakte het CDA vrijdag bezwaar tegen de uitslag van de verkiezing, omdat een restzetel aan hun neus voorbij ging. Volgens het CDA scheelde het maar één stem. De gemeente zegt dat het om een verschil van een tot vijf stemmen gaat. Het CDA heeft nu vijf zetels. Als de partij recht heeft op een restzetel staat het CDA gelijk met VVD en GroenLinks, die ieder zes zetels bekleden. D66 is in Amersfoort de grootste met zeven zetels.

Eerder werd al bekend dat in Maastricht, Venray, Rijswijk, Medemblik, Beek (Limburg) en Zeewolde de stemmen opnieuw worden geteld. Daar kwam vrijdagmiddag ook nog de Limburgse gemeente Stein nog bij. Die besloot tot hertelling omdat een verschil van één stem tussen het aantal kiezers en het aantal stembiljetten aan het licht was gekomen. Omdat de marges tussen partijen er zeer klein zijn, kunnen er gevolgen zijn voor de zetelverdeling. Dat was ook in Maastricht de afweging.