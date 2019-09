‘Meer geld provincies voor veiligere wegen’

Provincies moeten in de buidel tasten om de provinciale wegen waarop veel ongelukken gebeuren, ook wel ‘dodenwegen’ genoemd, veiliger te maken. Veilig Verkeer Nederland denkt aan een bijdrage van 3 miljoen euro per provincie, meldt De Telegraaf.

De meeste dodelijke ongelukken gebeuren op 80 kilometerwegen en gemeentelijke wegen, aldus de woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland (VVN) in De Telegraaf. „Jaarlijks harken de twaalf provincies samen via opcenten zo ‘n 1,5 miljard euro aan belasting op auto’s bij elkaar. Dat is geld dat ze vrij kunnen besteden, maar wij vragen daar nu 2 procent van vrij te maken voor bevordering van de verkeersveiligheid.”

De ANWB steunt de oproep. „Hoewel slechts 6 procent van het totale wegennet te boek staat als provinciale weg, valt een vijfde deel van de dodelijke slachtoffers hier. Dat is een onacceptabel percentage waar aan gewerkt moet worden”, aldus de zegsman.

In 2018 kwamen volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 678 mensen om in het verkeer.