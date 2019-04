„Meer geld nodig voor maatregelen spoor”

Als de verbindingsboog voor goederentreinen tussen Meteren en Boxtel wordt aangelegd, is er langs dit nieuwe spoortracé veel meer geld nodig voor aanvullende gezondheidsmaatregelen. Dat stellen de gemeenten aan de noordelijke kant van het tracé (Zaltbommel, West Betuwe, Maasdriel en ‘s-Hertogenbosch) in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Door de aanleg van de boog neemt het aantal goederentreinen in de omgeving fors toe, en daarmee de overlast aan geluid en trilling. De gemeenten pleiten voor maatregelen als hogere geluidsschermen en meer demping van de rails.

De nieuwe verbindingsboog met twee sporen voor goederentreinen bij Meteren komt tussen de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht - ’s-Hertogenbosch. Zo ontstaat op deze route meer ruimte voor het vervoer van reizigers.