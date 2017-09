„Meer geld nodig voor lokale omroep”

Lokale publieke omroepen zullen niet overleven als een nieuw kabinet niet snel over de brug komt met meer geld. Dat stellen 260 lokale publieke omroeporganisaties in een petitie die dinsdag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Volgens de stichting NLPO, die de belangen van de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen behartigt, is 30 miljoen euro extra nodig. Zo’n driekwart van alle lokale publieke omroepen ontvangt op dit moment minder dan 25.000 euro per jaar en dat is veel te weinig, aldus de NLPO.

„Met de huidige vergoeding kunnen de meeste lokale omroepen niet eens de vaste lasten als huisvesting, auteursrechten en minimale apparatuur betalen. Terwijl we met zijn allen qua techniek en kwaliteit steeds meer van de lokale omroep zijn gaan vragen”, stelt NLPO- directeur Marc Visch.