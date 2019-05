Meer fiets- en motorongevallen in buitenland

Bij Alarmcentrale Eurocross komen sinds medio 2016 steeds meer hulpvragen binnen van Nederlanders die in het buitenland met hun fiets of een andere tweewieler een ongeluk hebben gehad. In 2017 kreeg Eurocross 159 verzoeken om medische hulp en vorig jaar 253.

Dit jaar heeft Eurocross tot begin mei 66 hulpvragen van medische aard vanuit het buitenland gekregen. ’‘We verwachten dat dit aantal nog fors gaat toenemen, want het vakantieseizoen moet nog beginnen’’, aldus een woordvoerster van Eurocross.

De meeste meldingen de afgelopen drie jaar van ongevallen met een tweewieler in het buitenland kwamen van mensen die met een fiets op pad waren (79,3 procent). In 11,6 procent van de gevallen ging het om motorrijders en 8,3 procent van de meldingen kwam van een rijder op een brommer of een scooter.

Floriana Luppino, arts bij Eurocross, stelt dat Nederlanders in het buitenland vaak niet zijn voorbereid op onder meer een slecht onderhouden weg, onverwachte tramrails of een steile helling. Ook zeggen hulpvragers vaak dat andere weggebruikers schuld hebben aan een valpartij.