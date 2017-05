Meer energiebesparing Nederland nodig

Nederland moet extra inzetten op energiebesparing. Het energieverbruik is zo hoog, dat alle nieuwe windmolens en zonnepanelen nog tekortschieten om het energieverbruik voldoende groen te maken. Er zijn scherpe regels en wetten nodig.

Dat zeggen energiekenners in een rondgang van dagblad Trouw. Energiebesparing is noodzakelijk, om het aandeel ‘groene’ energie op te krikken, zegt directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, de belangrijkste branchevereniging van groene energiebedrijven. Zeker als het energieverbruik zo stijgt, is het ‘dweilen met de kraan open’. Hij oppert dwingende maatregelen en suggereert dat voor de energieafname van bedrijven maxima gaan gelden. En de eisen voor energielabels voor huizen moeten omhoog, vindt hij.

Volgens energie-expert Pieter Boot van het Planbureau voor de Leefomgeving moet energiebesparing sterk op de agenda komen te staan, ook bij een nieuw kabinet. Daarvoor zijn nieuwe wetten en regels nodig. Een ‘dwingender instrumentarium’ noemt Boot dat.

Het afgelopen jaar is in Nederland weliswaar meer groene energie opgewekt, maar doordat we meer energie zijn gaan gebruiken, is het percentage duurzame energie nauwelijks toegenomen.