Meer eerstejaars in hbo dan ooit

De instroom van studenten in het hbo is nog nooit zo hoog geweest als voor dit studiejaar 2018-2019, meldt de Vereniging Hogescholen. Het aantal nieuwkomers nam met 3,4 procent toe tot 110.307.

De groei van het aantal eerstejaars is in bijna alle sectoren van het hbo te zien, bij elk opleidingstype (associate degree, bachelor en master) en bij voltijd, deeltijd en duaal. Vooral de belangstelling voor deeltijd loopt op. Deeltijdonderwijs wordt steeds flexibeler aangeboden en dat slaat aan.

Er lijkt hoop te zijn voor het naar leerkrachten snakkende en dus baanzekere basisonderwijs. De grootste absolute toename van nieuwkomers had plaats bij de opleiding tot leerkracht op basisscholen: er schreven zich in totaal 4755 eerstejaarsstudenten in, 10,2 procent meer dan vorig jaar. „Opvallend hierbij is de grote instroomtoename van 30-plussers”, aldus de vereniging.

De instroom in de sector gezondheidszorg, waar ook dringend behoefte aan mensen is, is in vier jaar tijd met maar liefst 27 procent toegenomen. Het afgelopen jaar waren er 13.034 nieuwkomers.

Er staan in het lopende studiejaar in totaal 456.633 studenten ingeschreven bij een hbo-opleiding. Na het studiejaar 2017-2018 werden er 76.405 diploma’s afgegeven.