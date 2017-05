Meer duidelijkheid in beslag genomen spullen

De politie gaat beter om met spullen die in beslag zijn genomen. De Nationale ombudsman constateerde vorig jaar na onderzoek dat te veel spullen volledig uit beeld van de eigenaren verdwijnen. Maar de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en Domeinen - waar de spullen worden opgeslagen - zijn volgens ombudsman Reinier van Zutphen aan de slag gegaan met zijn aanbevelingen.

De informatie op de websites van de betrokken instanties en de invoering van een Beslagloket, waar burgers telefonisch of per mail navraag kunnen doen, is verbeterd. Ook onderzoeken ze de mogelijkheden voorwerpen een barcode te geven, zodat er meer zicht is op waar een voorwerp is.

Bovendien is het OM bezig een richtlijn te ontwikkelen zodat eerder wordt beoordeeld of een voorwerp kan worden teruggegeven. Ook wordt daarin duidelijker aangegeven dat iemand nog moeten wachten op zijn spullen totdat de rechter heeft beslist.