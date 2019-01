Meer demissionaire wethouders stapten op

In 2018 zijn meer demissionaire wethouders opgestapt dan in andere verkiezingsjaren. Dertien wethouders die na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart nog slechts de lopende zaken waarnamen, moesten alsnog het veld ruimen.

Dat concludeert het kennisplatform De Collegetafel, dat in opdracht van Binnenlands Bestuur de vertrokken wethouders van vorig jaar op een rijtje zette. „In eerdere verkiezingsjaren waren er hoogstens een of twee demissionaire wethouders die opstapten”, zegt onderzoeker Henk Bouwmans van De Collegetafel. Hij schrijft de stijging vooral toe aan een harder politiek klimaat als gevolg van de versplintering van de gemeenteraden.

Daardoor worden ook demissionaire wethouders, die aan het eind van hun ambtsperiode zitten, alsnog gedwongen hun biezen te pakken. Zo vertrok de Leidse SP-wethouder Roos van Gelderen slechts een paar dagen voor het einde van haar termijn, omdat ze de kosten van tijdelijke woningen voor statushouders en ex-daklozen niet in de hand wist te houden.

In totaal vertrokken in 2018 46 wethouders om politieke reden, de meesten kort na de raadsverkiezingen. In 2017 stapten nog 75 wethouders op na een politieke vertrouwensbreuk.