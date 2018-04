Meer datalekken gemeld bij privacywaakhond

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft afgelopen jaar ruim 10.000 meldingen over datalekken ontvangen. Dat is een stijging van 70 procent ten opzichte van 2016, blijkt uit het jaarverslag.

Voorzitter Aleid Wolfsen van de autoriteit zegt dat er veel meer aandacht in de samenleving is voor het onderwerp privacy. „Aandacht voor de nieuwe privacywetgeving, incidenten rond Facebook, medische dossiers en cameratoezicht in sauna’s zorgt voor een groter bewustzijn van het belang van de bescherming van onze persoonsgegevens.” Mensen raken er volgens hem steeds meer van doordrongen dat bijna alles wat ze doen zijn weerslag heeft in persoonsgegevens.

In 2017 beantwoordde de privacywaakhond 9500 vragen over de privacywetgeving, 8 procent meer dan het jaar ervoor. Die stijgende lijn zet door in het eerste kwartaal van 2018. In die periode zijn al drie keer zoveel vragen binnengekomen.

Doordat er voor de autoriteit meer taken zijn bijgekomen is bij de organisatie het aantal voltijdbanen vorig jaar gegroeid: van 76 naar 104.