„Meer dan honderd flats in Nederland mogelijk brandgevaarlijk”

Het is nog niet duidelijk hoe het is gesteld met het brandgevaar in hoogbouwpanden met gevelbekleding in Nederland. Drie jaar na de brand in de Grenfell-toren in Londen heeft nog maar iets meer dan de helft van de vijftig grootste Nederlandse gemeenten een inventarisatie gemaakt van flats die mogelijk brandonveilig zijn. Tot dusver zijn 114 risicopanden opgespoord, meldt de Volkskrant woensdag op basis van eigen onderzoek.

In november 2018 vroeg minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) na de fatale brand met minstens 80 doden in Londen aan alle gemeenten om risicopanden in kaart te brengen. Deskundigen waarschuwden destijds dat vergelijkbare brandgevaarlijke gevelbeplating ook bij hoge gebouwen in Nederland is toegepast.

Van de vijftig grootste gemeenten hebben slechts 28 die inventarisatie afgerond, aldus de krant. Achttien gemeenten zijn nog bezig, de rest is er nog niet aan begonnen of kon geen informatie geven. Onder gemeenten die nog bezig zijn, zitten steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht.