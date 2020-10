Meer dan duizend coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is opgelopen tot boven de duizend. Voor het eerst sinds 23 mei komt het aantal opgenomen coronapatiënten boven die grens uit. De teller staat woensdag op 1021 opgenomen mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn 46 patiënten meer dan op dinsdag, aldus het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen 811 coronapatiënten. Dat is een toename van 26 ten opzichte van dinsdag. In twee weken tijd is het aantal meer dan verdubbeld. Het aantal mensen met corona op de intensive cares steeg van 190 naar 210. Ook dat is twee keer zo veel als twee weken geleden.

In de afgelopen 24 uur zijn elf mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Twee weken geleden begonnen die ziekenhuizen met de spreiding, om de druk op overvolle ziekenhuizen te verlichten. Inmiddels zijn al bijna 200 mensen overgeplaatst.

Op de intensive cares liggen ook 580 mensen met andere aandoeningen. Zij hebben bijvoorbeeld kanker of hartklachten, of zijn het slachtoffer geweest van een ernstig ongeluk. In totaal behandelen intensivisten 790 patiënten, het hoogste aantal sinds 21 mei. Met de huidige stand van zaken zijn 1350 bedden beschikbaar. Als het nodig is, kan dit aantal worden uitgebreid tot 1700 in januari.

