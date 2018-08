„Meer dan de helft van de ouders laat 16- en 17-jarige drinken”

Meer dan de helft van de Nederlandse ouders (56 procent) laat hun kind voor zijn achttiende alcohol drinken. In veel gevallen kopen zij zelf de drank voor hun zestien- of zeventienjarige zoon of dochter. Dat blijkt uit een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder bijna 2500 ouders.

Veel ouders denken dat het onvermijdelijk is dat hun kind met drank in aanraking komt. En dan laten ze hun kind liever thuis onder toezicht drinken dan buitenshuis waar het verboden is. „Jongeren drinken toch wel. Liever bij mij thuis dan in het café”, zegt een van de ouders.

Om drankmisbruik onder jongeren tegen te gaan werd vier jaar geleden de leeftijdsgrens voor het drinken en kopen van alcohol opgehoogd van zestien naar achttien.