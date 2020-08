Meer dan 500 nieuwe coronagevallen vastgesteld

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend is het coronavirus vastgesteld bij 552 mensen. Daarmee is het aantal nieuwe gevallen na twee dagen weer boven de 500 uitgekomen. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 3900 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bijna de helft van de nieuwe patiënten is 20 tot 40 jaar oud en een kwart is 40 tot 60 jaar oud. Dat is vergelijkbaar met voorgaande dagen.

In de regio Rotterdam-Rijnmond kwamen 87 nieuwe gevallen aan het licht. Het is de vierde dag op rij dat het aantal nieuwe gevallen daar onder de honderd blijft. In Amsterdam-Amstelland zijn 100 nieuwe besmettingen vastgesteld. Haaglanden registreerde 56 gevallen, Midden- en West-Brabant 46. In de provincie Utrecht zijn 45 mensen positief getest, evenals 30 mensen in Hollands Midden (Leiden en omstreken).

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is licht gedaald. Intensive cares en verpleegafdelingen behandelen momenteel 166 mensen, vijf minder dan op dinsdag en één meer dan op maandag. Het past „binnen de bandbreedte van de dagelijkse schommelingen”, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Volgens hem is de bezetting in de ziekenhuizen „ook in de vakantieperiode goed op te vangen”.