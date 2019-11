Meer dan 3300 scholen staken

Meer dan 3300 scholen zullen woensdag meedoen aan de onderwijsstaking. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond (AOb). Rond het middaguur waren er al 3341 aangemeld via een speciale actiesite. Afgelopen weekeinde was er onduidelijkheid. Die ontstond door het aanvankelijk afblazen van en vervolgens weer oproepen tot de staking „voor minder werkdruk, voldoende collega’s en een fatsoenlijk salaris” .

De Tweede Kamer behandelt woensdag de onderwijsbegroting. Nadat onderwijsminister Arie Slob vrijdag met 460 miljoen euro extra over de brug was gekomen, gingen de overlegpartners daarmee akkoord en leek de staking van de baan. Zowel de AOb als CNV Onderwijs kwam daarop terug na hevig gemor in de achterban.

Intussen staan er manifestaties gepland in Leeuwarden, Eindhoven, Amsterdam, Almere, Zwolle, Arnhem, Goes en Den Haag. Het geplaagde Malieveld wordt ongemoeid gelaten, maar de demonstranten zullen zich naar andere locaties in de hofstad begeven. Scholen organiseren ook op eigen houtje acties.

De bedoeling is ook dat de leden zich ook op sociale media roeren: „Het beeld is je waarschijnlijk bekend: politici die tijdens de debatten op hun telefoon kijken. Dus zorgen we dat onze boodschap dáár verschijnt. We kunnen niet genegeerd worden als we op dat moment hun aandacht hebben”, aldus de AOb op de eigen site.

Het afgelopen, voor onderwijsland zeer rumoerige weekeinde is het aantal leden van de vakbond Leraren in Actie met bijna 650 gegroeid tot een kleine 1900. De AOb zegt geen indicaties te hebben dat die bij haar zijn weggelopen.