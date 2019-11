Meer dan 2500 overtredingen bij paardenmarkt

De Dierenbescherming en enkele kleinere dierenwelzijnsorganisaties doen aangifte tegen de stichting Paardenmarkt Hedel. Op de maandag gehouden paardenmarkt zijn volgens de organisaties tussen de 2500 en 3000 overtredingen geconstateerd. Er stonden 1288 paarden voor de handel.

Volgens Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming hadden veel paarden geen water of voer. Ook stonden de dieren zo kort aangebonden, dat ze niet konden gaan liggen. Dierenartsen zagen snotterige paarden en dieren met slecht hoefonderhoud. Bovendien waren er zeer magere dieren. Enkele paarden konden zelfs niet meer op hun benen staan.

Volgens de Dierenbescherming schrijft het Besluit houders van dieren voor dat de organisator van een markt zorg moet dragen voor geschikte huisvesting van de dieren tijdens de markt. Op een overtreding van dit besluit staat een boete van maximaal 8300 euro per geval.

De paardenmarkt in Hedel en die in Zuidlaren zijn de grootste van het land. Dierenwelzijnsorganisaties vinden dat dergelijke markten niet meer kunnen. „Het is een excuus voor een volksfeest dat niets met het verhandelen van paarden te maken heeft. De dieren hebben enorm veel hinder van de drommen publiek en de kermisherrie”, aldus Nagtegaal. In het verleden is al geprobeerd de handelaren juridisch aan te pakken. Het is nu voor het eerst dat er aangifte tegen de organisator wordt gedaan.

Stichtingsvoorzitter August van den Anker ontkent de aantijgingen van de dierenbeschermers. Volgens hem „kan het altijd beter, maar er wordt zeer goed voor de dieren gezorgd.” Op de markt in Hedel liepen tien inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA rond en die waren tevreden, zegt hij.