Meer dan 250 boetes voor overtreden coronaregels

Meer dan 250 mensen hebben een boete gekregen omdat ze zich niet aan de maatregelen tegen het coronavirus hebben gehouden. Ze waren met te veel mensen op pad of hielden niet genoeg afstand. De cijfers die de politie dinsdag naar buiten bracht, gaan over donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Veel volwassenen en kinderen blijven thuis, en daardoor daalt het totaal aantal incidenten. Afgelopen week registreerde de politie 11.000 incidenten. Dat is bijna een derde minder dan vorig jaar. Er waren aanzienlijk minder verkeersongelukken, woninginbraken en fietsendiefstallen. Bovendien worden minder mensen slachtoffer van zakkenrollen.

Oplichters en cybercriminelen proberen wel misbruik te maken van het coronavirus, waarschuwt de politie. Ze sturen phishingmails in de hoop dat ze persoonsgegevens van nietsvermoedende mensen in handen krijgen, of ze verkopen mondkapjes die nooit worden geleverd.