Meer dan 2000 schademeldingen na beving

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft na de aardbeving bij het Groningse Zeerijp tot nog toe ruim 2000 meldingen over schade binnengekregen. In 62 gevallen is de schade dusdanig dat de bewoners zich onveilig voelen.

Op vijf plaatsen is volgens het CVW, dat de schades beoordeelt, sprake van een „acuut onveilig situatie”. Drie van die panden zijn gestut om ergere problemen te voorkomen.

Van de schademeldingen kwamen er ruim driehonderd uit de directe omgeving, binnen 10 kilometer van Zeerijp. Het gros van de gedupeerden woont verder weg.

Het CVW verwacht volgende week een compleet overzicht te kunnen geven van de schademeldingen na de beving, die een kracht had van 3,4.