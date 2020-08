Meer dan 2000 nieuwe coronagevallen voorzien

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag weer bekend hoeveel nieuwe gevallen van het coronavirus in de afgelopen week zijn gemeld. Dat worden er waarschijnlijk ongeveer 2300, op basis van de dagelijkse updates van het instituut en het coronadashboard van de overheid. In de voorgaande week waren er 1329 nieuwe besmettingen gemeld, in de week daarvoor 987. Dat komt neer op 2316 besmettingen in twee weken tijd.

Rotterdam is de grootste brandhaard. In de stad zijn de afgelopen week ongeveer 400 nieuwe gevallen vastgesteld. Amsterdam noteerde ongeveer 250 nieuwe gevallen, Den Haag ongeveer 200. Het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen laat nog geen grote veranderingen zien.

Het RIVM zal dinsdag ook bekendmaken of het reproductiegetal is gestegen. Dat cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Vorige week was het getal 1,4, wat betekent dat een groep van 100 coronapatiƫnten gemiddeld 140 anderen besmet die op hun beurt 196 mensen ziek maken. Een week eerder was het reproductiegetal 1,29. Als het reproductiegetal boven de 1 is, breidt het virus zich uit. Is het getal lager dan 1, dooft de uitbraak langzaam uit.