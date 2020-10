Meer dan 1500 coronapatiënten in ziekenhuizen

De druk op de ziekenhuizen neemt nog altijd toe door de aanhoudende stijging van het aantal coronapatiënten. In totaal behandelen de Nederlandse ziekenhuizen nu 1526 patiënten met Covid-19, 51 meer dan woensdag. Van die patiënten liggen er 313 op de intensive care, een stijging van 12 ten opzichte van de dag ervoor, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De meeste mensen met Covid-19 liggen op een verpleegafdeling.

Vanwege de drukte zijn het afgelopen etmaal 36 patiënten overbracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, het hoogste aantal sinds de spreiding van patiënten drie weken geleden werd hervat om te voorkomen dat de zorg in de ernstigst getroffen gebieden de toestroom niet aankan. In steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden liggen veel coronapatiënten in het ziekenhuis.