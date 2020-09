Meer dan 130 buisjes met coronatests in Purmerend kwijt

Zeker 132 mensen in en rond Purmerend hebben zich misschien voor niets laten testen op het coronavirus. De buisjes waar de teststaafjes in zaten, zijn kwijtgeraakt. Ze zijn nog niet teruggevonden en het is niet bekend wat er is misgegaan, bevestigt GGD Zaanstreek-Waterland na berichtgeving van Hart van Nederland en de regionale zender NH Nieuws.

In de buisjes zitten de monsters van mensen die zich afgelopen donderdagochtend in Purmerend hebben laten testen. De regionale gezondheidsdienst benadert de getroffen mensen en biedt aan om ze opnieuw te testen. Ze krijgen voorrang bij de test en bij de uitslag. Het is nog niet bekend hoeveel mensen al een nieuwe afspraak hebben gemaakt.