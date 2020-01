Meer buitenlandse toeristen naar Nederland

Het aantal buitenlandse toeristen dat overnacht in Nederland blijft groeien. Vorig jaar verwelkomde Nederland 20,1 miljoen zogenoemde verblijfsbezoekers, een groei van 7 procent ten opzichte van 2018, meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

De stijging is volgens verwachting, aldus NBTC-directeur Jos Vranken. Van alle bezoekers komt 80 procent uit Europa. Vooral onder Duitsers, Belgen en Britten blijft Nederland populair; 55 procent van alle internationale bezoekers heeft een van die nationaliteiten.

Met name Duitsers en Britten verblijven langer in Nederland dan voorheen. „Nederland is populair voor korte vakanties. Het is opvallend dat steeds meer bezoekers hun verblijf vaker verlengen. Waar het aantal verblijfsbezoekers met 7 procent is gegroeid, namen de overnachtingen met 10 procent toe en daarmee de waarde per bezoeker”, aldus Vranken.