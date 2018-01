Meer buitenlandse toeristen naar Nederland

Het aantal buitenlandse toeristen in Nederland is vorig jaar met 11 procent gestegen. In totaal kwamen 17,6 miljoen mensen hier vakantie vieren. Ze hebben voor 12,9 miljard euro in Nederland besteed. Dat blijkt uit cijfers van NBTC Holland Marketing.

De meeste toeristen komen uit Duitsland en België. Nederland heeft meer dan vijf miljoen Duitsers mogen ontvangen. Volgens NBTC is het te merken dat de Duitse economie vorig jaar is verbeterd: Duitsers trekken er sneller op uit in korte vakanties. België staat met meer dan 2,2 miljoen bezoekers op de tweede plaats en het Verenigd Koninkrijk met bijna 2,2 miljoen bezoekers op de derde plek.

De bezoekers van buiten Europa geven gemiddeld genomen het meeste geld uit. Nederland was afgelopen jaar in trek bij Amerikanen, zij besteedden gezamenlijk 1,7 miljard euro (+23%). Dat is mede ingegeven door de aantrekkende economie en de relatief goedkopere euro. Het aantal bezoekers uit Rusland steeg het hardst met 33 procent naar zo’n 175.000.

De verwachting is dat de stijgende lijn doorzet. In 2018 zal Nederland naar verwachting 18,5 miljoen internationale bezoekers ontvangen. Volgens NBTC vraagt dit wel om een andere aanpak. „Als we nu niets doen, bezoeken toekomstige gasten dezelfde plekken op dezelfde momenten. We moeten daarom nog steviger aan de slag met onder andere investering in bereikbaarheid, nieuwe en gevarieerde belevingen, passende accommodaties en voorzieningen”, aldus algemeen directeur Jos Vranken.