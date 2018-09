Meer broedende kraanvogels in Nederland

In Nederland is dit jaar een recordaantal broedpaartjes van kraanvogels geteld. Volgens de Vogelbescherming waren er 32 broedpaartjes, tien meer dan in 2017. In 2014 werden er acht geteld.

Ongeveer 25 tot 26 paren van de grote grijze vogel met de rode vlek achter op de kop legden eieren, twaalf daarvan kregen kuikens. Van de twintig getelde kuikens vlogen er uiteindelijk zeven uit. In verhouding tot het aantal broedparen is dat volgens de Vogelbescherming een teleurstellend eindresultaat. Door de droogte was er weinig voedsel en waren de nest- en slaapplaatsen makkelijker bereikbaar voor roofdieren.

Driekwart van de paren verblijft in Drenthe en Friesland. Dit jaar hebben de kraanvogels ook voor het eerst gebroed in Brabant en Limburg.