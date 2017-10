Meer boerderijdieren met Beter Leven-keurmerk

Het aantal boeren dat meedoet aan het Beter Leven keurmerk is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Volgens de Dierenbescherming, die het keurmerk in 2007 introduceerde, doen 1651 veehouders mee. In 2012 waren dat er nog maar iets meer dan achthonderd. Samen houden ze 31 miljoen dieren, vooral vleeskippen (26,7 miljoen) en verder vooral varkens, legkippen en runderen.

Het Beter Leven keurmerk is een sterrensysteem waarin het aantal sterren (één, twee of drie) de mate van diervriendelijkheid aangeeft waarmee de boer zijn bedrijf runt.

Supermarkten kiezen steeds vaker voor een groot aanbod aan duurzame en diervriendelijk geproduceerde producten. Vorige week meldde Wakker Dier dat de zogenoemde plofkip, een kip die in korte tijd wordt vetgemest, bij de meeste supermarkten uit de schappen aan het verdwijnen is.