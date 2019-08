Meer bijna-aanrijdingen bij werk aan het spoor

Bij werkzaamheden aan het spoor zijn dit jaar elf bijna-aanrijdingen gebeurd. Dat zijn er drie meer dan in heel 2018. Spoorbeheerder ProRail vraagt medewerkers en onderaannemers dan ook om tijdens het werk extra alert te zijn.

Bij een van de gemelde incidenten stak een medewerker sporen over aan de Zuidasdok in Amsterdam. Hij dacht dat de sporen buiten gebruik waren, maar de metro reed nog. In Groningen kon een monteur op het laatste moment voor een aanstormende trein wegkomen nadat hij het waarschuwingssignaal niet had gehoord. De cijfers over de bijna-aanrijdingen zijn bekendgemaakt door stichting railAlert. De stichting is eerder door ProRail en spooraannemers opgericht om dodelijke ongelukken te voorkomen bij werkzaamheden aan het spoor. RailAlert noemt de toename „een zeer zorgwekkende ontwikkeling”.