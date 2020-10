Meer besmettingen hartafdeling ziekenhuis Almelo

Op de afdeling cardiologie van het ziekenhuis ZGT Almelo zijn twintig medewerkers positief getest op Covid-19, negen meer dan vrijdag. Het aantal besmette patiënten is in totaal vijf. Dat is er een meer dan vrijdag, maakte het ziekenhuis bekend.

Volgens ZGT blijft de opnamestop die vorige week van kracht is gegaan, vooralsnog van toepassing. „Nieuwe patiënten kunnen elders in de regio terecht. De behandeling van patiënten die er nu liggen kan worden voortgezet. Mensen met acute spoedeisende hartproblemen kunnen nog altijd bij ZGT terecht”, aldus het ziekenhuis.

De positief geteste patiënten zijn overgeplaatst naar de Covid-afdeling waar patiënten in isolatie verpleegd worden. De bron van de besmetting is waarschijnlijk een patiënt die opgenomen is geweest en besmet met het virus. ZGT maakte vrijdag bekend dat er een uitbraak was op de afdeling.