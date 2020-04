‘Meer bescherming voor verpleeghuiswerkers blijft hard nodig’

In 900 van de ruim 2500 verpleeghuizen zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld en er komen er dagelijks meer bij. Verpleeghuisartsen trokken al aan de bel, evenals de vakbonden voor zorgpersoneel, en ook de overheid maakt zich zorgen. Bewoners van verpleeghuizen zijn extra kwetsbaar en dat vergroot binnenshuis de kans op verspreiding van het virus. Daarom zijn half maart de deuren gesloten voor familie, vrijwilligers en ander bezoek. Groot punt van zorg blijven de tekorten aan beschermingsmateriaal, zoals mondkapjes. Brancheorganisatie ActiZ (400 zorgorganisaties voor onder meer ouderen en chronisch zieken) blijft hameren op voldoende voorraden.

„We zitten daar doorlopend op te broeden”, zegt ActiZ-bestuurslid Conny Helder. „Er komt wel af en toe aanvoer en in distributiecentra wordt spijkerhard gewerkt. Maar in de hele wereld is er schaarste en de inkooplijnen lopen vast. De horizon van de voorraden ligt steeds heel krap, denk aan een paar dagen.” ActiZ dringt al langer aan op extra beschermingsmiddelen. „Wij zitten in het vervelende dilemma dat we zorg moeten leveren, maar ook onze medewerkers moeten beschermen, en natuurlijk ook in de thuiszorg.”

Zoals minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) al aankondigde, komt er meer testcapaciteit. Helder zegt volgende week meer medewerkers te kunnen gaan testen. „Die kunnen immers ziek worden, maar zelf ook een besmettingsbron zijn. Er heerst ook angst, en mede daardoor ziekteverzuim. Thuis leven zij ook nog eens in een kwetsbare situatie, vanwege hun werk.” Er zijn nu genoeg testkits voor cliënten.

Verpleeghuizen kampen vaker met ziekte-uitbraken, zoals de jaarlijkse influenza, maar ook het norovirus of een MRSA-bacterie. „Maar dit virus, en het tempo waarin het gaat, is nieuw voor de hele wereld. Als het eenmaal binnen is, is het zaak zo snel mogelijk te isoleren, groepen te vormen, cliënten over te plaatsen, mensen te beschermen.”

Het kabinetsbesluit om de deuren voor familie te sluiten, was een moeilijke beslissing, maar nodig, denkt Helder. „We zijn juist altijd blij met bezoek, dat onze cliënten persoonlijke contacten kunnen hebben.” In de afgelopen weken zijn steeds meer familieleden daar openlijk boos of verdrietig over geworden. „Het is gebeurd dat mensen over het hek klommen. Heel begrijpelijk, maar niet veilig.” Inmiddels werken verpleeghuizen hard aan andere mogelijkheden tot contact. Helder: „Bouwteams en huismeesters bekijken of dat bijvoorbeeld door een raam op de begane grond kan. Ook wordt gedacht aan het plaatsen van een soort container als contactruimte. We proberen echt meer mogelijk te maken voor contact op afstand.”