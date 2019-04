Meer bedrijven tekenen textielconvenant

Meer dan negentig Nederlandse kleding- en textielmerken doen mee aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Samen zijn ze goed voor bijna 48 procent van de totale omzet in Nederland. Bij de start van het convenant in 2016 was dat 35 procent.

„86 procent van de deelnemende merken is goed op weg om te voldoen aan de afspraken in het convenant”, aldus de Sociaal-Economische Raad (SER). „Met de andere 14 procent wordt besproken hoe zij moeten verbeteren. Als dat uitblijft, kan de onafhankelijke klachten- en geschillencommissie worden ingeschakeld.”

Het convenant, dat een looptijd heeft van vijf jaar, is ondertekend door branche- en maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid. De in totaal 92 bedrijven doen vrijwillig mee aan het convenant, maar deelname is niet vrijblijvend. De deelnemers moeten hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van mensenrechten, dierenwelzijn en milieu in Nederland en de rest van de wereld. Zo is in 2018 herhaaldelijk druk uitgeoefend op de premier van Bangladesh en op werkgevers om de veiligheid in de Bengaalse kledingindustrie te vergroten en het minimumloon te verhogen.